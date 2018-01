Der er god grund til at holde god afstand til forankørende lastbiler, når det er tidlig vintermorgen med rimfrost, frost, is og måske sne.

Netop i disse kolde morgener er der nemlig risiko for, at der falder sne og is ned fra lastbilernes sættevogne. Det advarer Fyns Politi om i et tweet på Twitter, efter at flere personbiler oplevede det mandag morgen på motorvejen mellem Odense og Svendborg.

Det er dog fra politiets side mere en opfordring til vognmændene og chaufførerne i lastbilerne om at huske at få fejet taget for sne og is, så det ikke lander på tilfældige borgeres biler med risiko for, at det giver buler, ridser i lakken eller sågar smadrer en forrude.