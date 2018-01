Personalet tog ingen chancer, da de mandag kunne lugte gas i Tved Børnehave. Lugten kom formentlig fra et overfladebassin.

Tved: Der blev ikke taget chancer, da en lugt af gas omkring klokken 12.30 bredte sig i Solstrålen Tved Børnehave på Hellet i Tved.

De i alt 42 børn blev straks ført udenfor, og så blev Beredskab Fyn kontaktet.

Ifølge indsatsleder Brian Christensen var der imidlertid ikke fare på færde.

- Nature Energy har været her og har konstateret, at tilførslen af gas til bygningen er i orden, og også Fyn Gasteknik har været forbi og se på gasfyret. Og det er der heller ikke noget i vejen med, fortæller han umiddelbart efter endt indsats i børnehaven.

Her er det med andre ord slået fast, at lugten ikke kom fra bygningen, og ifølge Brian Christensen er det mest realistisk, at årsagen skal findes på hjørnet af Ring Nord og Ørbækvej.

Her ligger nemlig et såkaldt overfladebassin til opsamling af regnvand i store mængder, og i sådan et kan der dannes blandt andet metangas.

- Når det samtidig er frostvejr, er der ikke noget opdrift, og derfor tror vi, at lugten er kommet derfra, siger Brian Christensen, der i øvrigt oplyser, at den naturgas, der bliver leveret af energiselskaber, af sikkerhedsmæssige årsager tilsat et sporstof med en meget markant lugt.

- Det lugtede godt nok af gas, da vi kom, men det lugtede ikke af de sporstoffer, siger han.