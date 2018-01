Kloden rundt

Israel/Tyskland: I flere storbyer trodsede togpassagerer søndag det kolde vejr og smed bukserne. Baggrunden for afklædningen var den årligt tilbagevendende "no pants subway ride". I Jerusalem i Israel mødte cirka 20 unge mænd og kvinder op på en sporvognsstation på Jaffa Street midt i byen kun iført undertøj og tog en køretur på 20 minutter. "Målet med dette event er simpelthen at have det sjovt," fortalte en anonym mand til nyhedsbureauet AFP. Og i Tysklands hovedstad, Berlin, valgte omkring 30 mennesker at smide tøjet for derefter at tage med et undergrundstog fra Marienplatz i den centrale del af byen, skriver dpa. Første gang eventen blev afholdt var i 2002, hvor gruppen "Improve Everywhere" fra New York tog initiativet. (ritzau)