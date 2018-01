38-årig har erkendt at stå bag stor produktion af marihuana på sin bopæl ved Ørbæk. Men det var til eget brug, hævder han. Derudover er han blandt andet tiltalt for tyveri, overtrædelse af knivloven og ulovlig opbevaring af 27 kanonslag.

Ørbæk: Nogle gange har man lov til at være heldig. Det gælder også ordensmagten på Fyn. Da politiet den 5. maj 2017 aflagde et besøg på et nedlagt husmandssted, skete det på baggrund af en mistanke om, at man ville finde diverse tyvekoster, der stammede fra et indbrud på Sandager Næs.

Det drejer sig om tre lamper, syv stole og en kikkert med stativ til en samlet værdi af 29.000 kroner. Som en sidegevinst viste det sig, at husmandsstedet rummede et større skunklaboratorie med ikke mindre end 873 planter og stiklinger.

Mandag startede retssagen mod husets ejer ved Retten i Svendborg, og her erkendte den 38-årige østfynbo at have stået bag dyrkningen af sammenlagt ikke under 1353 cannabisplanter. Det svarer til en produktion på mindst 38 kilo marihuana.

Til gengæld nægtede han i retten, at de euforiserende stoffer skulle sælges videre. I stedet skulle de bruges til selvmedicinering, oplyser sagens anklager Flemming Høj Larsen.

Også en 45-årig vietnameser er tiltalt i sagen, men han bliver kun sat i forbindelse med den produktion, som politiet altså forpurrede ved at møde op på bopælen den 5. maj. Her var husets ejer desuden i besiddelse af 65,72 gram amfetamin, 14,34 gram hash samt hasholie svarende til 121,6 gram hash. Igen hævder han, at det var til eget brug.

Manden benægter til gengæld ikke at stå bag førnævnte indbrud, ligesom han kan erkende at have opbevaret 27 kanonslag uden tilladelse samt overtrædelse af knivloven. Dertil kommer tyveri af fem kajakker til en værdi af 17.000 kroner, der blev stjålet fra en bådtrailer ved det tidligere Kokken og Jomfruen i Gislev samt tyveri af mindst 29325 kWh el, der skulle bruges i forbindelse med produktionen af de mange skunkplanter. Det svarer til seks-syv familiers årsforbrug af el.