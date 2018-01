Niels Grønbech, der i en årrække har boet til leje på Ulriksholm Slot, flytter til sommer over i slottets kavalerfløj. Samtidig sælger han ud af de kunstskatte, han har møbleret slottet med

- Jeg beholder selv et fransk stel, der er endnu finere, og det er til 80 personer. Det har en masse kongelige benyttet igennem et par århundreder, så det, synes jeg, er passende at spise af - lidt kongelig har man da lov at være, griner han.

Kølstrup: Står du lige og mangler Flora Danica stellet - Danmarks dyreste og fineste - så skal du være vaks lørdag den 16. juni. Den dag sælger "slotsherren" på Ulriksholm , Niels Grønbech, ud af de kunstskatte, han i årenes løb har samlet på slottet. Og blandt de mange ting - tæpper, malerier, møbler og nips - han sælger, er et Flora Danica stel til 24 personer.

Niels Grønbech flyttede ind på slottet som lejer i 2005 og har siden udlejet de store sale til fester, konferencer, koncerter og lignende. Slottet er imidlertid blevet solgt, og den nye ejer, Mikael Lundgaard, skal i gang med at restaurere slottet, så den 10. juni bliver der holdt fest for sidste gang.

- Jeg er så heldig, at jeg kan flytte over i en lejlighed i kavalerfløjen (sidebygning til slottet) og bo i tre år, indtil de skal i gang med at renovere den fløj, fortæller han.

- Men der kan jeg jo ikke have alt det med, som jeg har møbleret slottet med.

Kavalerfløjen er en bygning i en etage, men Niels Grønbech, der kan hele slottets historie på fingrene, oplyser, at der indtil 1820 var to etager og endda et tårn.

- Men man blev nødt til at rive tårnet og den øverste etage ned, fordi fløjen begyndte at skride ud i voldgraven, så der skulle fjernes noget vægt.