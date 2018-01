Debat: Manglende respekt for vores samfund

Læserbrev: Lars Løkkes nytårstale var meget ordinær, dog var der et opråb om, at nu skulle der gøres noget ved ghettoerne rundt omkring i landet. Der skulle rives bygninger ned og ryddes op i stor stil. Der var ingen forklaring på hvordan, om det skulle være nogle få ejendomme, eller det hele skulle jævnes med jorden, det må vi gætte os til. Det bliver ikke et helt billigt projekt at gennemføre.

Det er ikke blot i Danmark flygtninge/indvandrere samler sig i stor stil. Det gør danskerne også for eksempel i USA og Spanien. I Solvang i Californien, Elkjorn i Iowa, Dannevirke i New Zealand, Andalusien i Spanien og andre steder i verden, hvor danskere af forskellige årsager har bosat sig.

Det er vigtigt at bemærke, at folk med den samme kultur søger hinandens selskab. I ghettoerne i Danmark har der været meget kriminalitet, arbejdsløshed og chikane overfor offentlige myndigheder blandt andet. politiet. Det har kostet samfundet gennem årene, da der er fortaget mange forskellige tiltag til forbedring. Det ser ud til, at virkningen af disse tiltag er udeblevet. Måske betragter en ghetto sig selv som en selvstændig enhed med egne love og regler. Om det hjælper at sprede beboerne er et åbent spørgsmål?

Danske politikere har begået den fejl, at de fra starten ikke har stillet krav og har givet en række dispensationer fra danske værdier. Det er ikke medvirkende til at skabe respekt for vores samfund, tværtimod.