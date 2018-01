En 32-årig mand vendte retur til Danmark efter tre år på flugt, efter han sammen med to andre truede en 42-årig mand med pistol og slog ham med koben for at få adgang til familiens pengeskab.

Trelde: Den 7. september 2014 trængte tre maskerede mænd ind i en villa i Østerby bevæbnet med pistol og koben. Lørdag modtog den 32-årige Adel Abed en dom på seks et halvt års fængsel for sin rolle i det voldsomme røveri. - Han kendte ikke selv til stedet, men en af de to andre vidste, at der skulle ligge kontanter på adressen. Så de aftalte at begå røveriet, og han erkendte stort set, hvordan det foregik, siger senioranklager Gitte Dyhr Thomasen fra Sydøstjyllands Politi. “ Det var familiemæssige årsager, der fik ham til at kontakte sin forsvarer, som ringede til os og fortalte, at han kom hjem. Senioranklager Gitte Dyhr Thomasen - Sydøstjyllands Politi Adel Abed er ikke selv fra Fredericia, men det var den 23-årige, som han begik røveriet med. Han og en 21-årig mand med tilknytning til Fredericia fik i juli 2015 fængselsstraffe på henholdsvis tre et halvt år og tre års fængsel for røveriet.

Tre anholdt - 32-årig stak af

De tre kørte til villaen den 7. september kort før kl. 9. Parret i huset var hjemme, og de tre maskerede mænd trængte ind og pressede den 42-årige mand til at give dem adgang til pengeskabet. De slog ham med både næver og koben, og truede ham med en pistol, indtil de fik adgang til pengeskabet og kunne stikke af med 29.000 kr. Den 32-årige kunne ikke erkende, at de havde truet med en skarpladt pistol. Mens lokalpolitiet i Fredericia allerede samme aften arresterede de to unge mænd og en 45-årig fredericianer i forbindelse med røveriet, så var den 32-årige væk. De tre anholdte blev dagen efter varetægtsfængslet, og det samme har den 32-årige været blot in absentia. - Han stak af, da det gik op for ham, at hans kammerater var blevet anholdt. Han har siden opholdt sig i udlandet. Af familiemæssige årsager valgte han nu at melde sig selv og komme hjem, siger Gitte Dyhr Thomsen.

Ringede til forsvarer

Fredag meddelte han via sin forsvarer Anders Boelskifte, at han samme aften ville flyve fra Tyrkiet og lande i Billund Lufthavn. Her stod betjente fra Sydøstjyllands Politi klar til at anholde ham. Den 32-årige mand blev lørdag fremstillet i Retten i Horsens, og blev sigtet for groft hjemmerøveri, våbenbesiddelse, grov vold, trusler og yderligere et røveri. Seks dage forud for hjemmerøveriet i Østerby havde den 32-årige ifølge sigtelsen begået et røveri i Ribe, hvilket han erkendte i retten.

Gik under radaren