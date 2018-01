Godsejer Stig Bille Brahe Selby forudser, at stigende grundvand vil forsinke forårets såning med tre uger. Det kan blive rigtig dyrt, anslår fynsk landbrugsorganisation, der bekræfter, at det stigende grundvand giver problemer hos mange landmænd.

Godsejer Stig Bille Brahe Selby er en af dem, der døjer med konsekvenserne af stigende grundvand. Markerne på hans ejendom Rønningesøgaard på Østfyn står nemlig under vand.

- Vi har fået enormt meget regn i løbet af det seneste år, og det kan vi så sandelig godt mærke. Grundvandet står så højt, at jorden ikke kan optage mere vand. Det betyder, at vi ikke kan gøre det, vi plejer at gøre i forhold til høst og såning, siger Stig Bille Brahe Selby, der forventer, at en stor del af afgrøderne skal sås om.

Stigende grundvand Stigende grundvand er et problem over hele landet, og efter et rekordvådt 2017 er jorden mange steder nået grænsen for, hvor meget vand det kan optage. Det giver problemer med oversvømmelser og sumpdannelse.





Problemet opstår de steder, hvor grundvandet i forvejen står højt, og hvor dræn- og afvandingsforhold er dårlige. Når der falder meget regn, og regnen ikke når at fordampe, så kan grundvandet visse steder stige til terrænhøjde og give vandsamlinger på overfladen.



I landbruget betyder det, at markerne står under vand, hvilket drukner afgrøderne og forhindrer ny såning.

Økonomisk set ligger det store problem dog først til april, hvor forårssåningen traditionelt begynder. Her frygter Stig Bille Brahe Selby, at de store mængder vand simpelthen ikke kan nå at forsvinde.

- Hvis vi kommer sent i gang med at så - hvilket meget vel kan blive tilfældet - så kan det blive rigtig dyrt, fordi vækstsæsonen bliver kortere. Kornet modnes i august under alle omstændigheder, så den tabte tid i foråret kan ikke vindes tilbage. Og jeg vil umiddelbart skyde på, at såningen vil blive forsinket med i hvert fald tre uger.