Aarup: At dyrke haven økologisk er ikke kun at dyrke sin have uden brug af gift og kunstgødning. Det betyder også, at man holder sin jord levende, dyrker mangfoldigt og passer på havens dyr, store og små.

Det kan man høre om onsdag 11. april i Industriens Foredragsforening, som har inviteret Hervé Lognonné til "Min økologiske køkkenhave".

Det forholder sig sådan, at i en økologisk have hjælper alle hinanden: planter, mikroorganismer, regnorme, fugle, muldvarpe, m.fl.

Hervé Lognonné stammer fra Frankrig. Har boet i Danmark siden 1974, er udlært kok og haveambassadør for Praktisk Økologi. /EXP