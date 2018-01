Haarby: 29 familier mødte 15. december op i Røde Kors-huset for at modtage et gavekort på 1.000 kroner og et juletræ.

Det var Røde Kors og Lions Club i Haarby som stod bag julehjælpen til trængte børenfamilier fra lokalområdet.

- Vi takker for det gode samarbejde med LIONS CLUB og sender samtidig en stor tak til Superbrugsen for en flot rabat på gavekortene, mange større og mindre bidrag fra lokale næringsdrivende og privatpersoner samt alle de mindre beløb, der blev lagt i indsamlingsbøsserne rundt om i byen, skriver Claus Poulsen, Røde Kors i Haarby, i en mail til redaktionen. /EXP