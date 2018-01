politik

Den daværende byrådskandidat for DF Irene Hald indgav et vidneudsagn i sagen, men hverken det eller andre udsagn og bilag, borgeren har kunnet fremlægge, har været vægtige nok til, at retten har ment, at der kunne føres en injuriesag. Af retsbogen fremgår det, at retten afviser sagen, fordi det ikke er præcist nok, hvilke udtalelser de tre skulle være kommet med.

Retten har arbejdet med injuriesagen, siden borgeren i juli stævnede de tre politikere for injurier. Ifølge anklagen havde de tre udtalt sig nedsættende om hendes person på et lukket møde med flere borgere og andre medlemmer af DF.

Fredericia: Retten i Kolding har netop afvist at rejse sag mod tre nuværende og tidligere byrådsmedlemmer for injurier. De tre DF-medlemmer Inger Nielsen, Susanne Eilersen og Jan Schrøder kan dermed lægge sagen bag sig.

Alle tre er lettede over udfaldet.

- Jeg har hele tiden vidst, at der ikke var noget i den sag, så jeg er glad for, at vi med det samme fik sat en advokat på, så den kunne køres efter bogen. Og selv om jeg har vidst, at der ikke var noget at komme efter, så er det rart, at retten er enig, siger Inger Nielsen.

Hun valgte sammen med Susanne Eilersen straks at lade en advokat overtage sagen, og det er hun glad for.

- Jeg ville have vasket mit navn for anklagerne, og det var vigtigt, at det blev gjort lige efter bogen, siger hun.

Susanne Eilersen er tilfreds med at kunne lægge sagen bag sig.

- Det er fint, at afgørelsen kommer nu, så vi kan tage fat på et nyt politisk år med helt friske øjne. Det glæder jeg mig til, siger Susanne Eilersen.