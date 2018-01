Mod fjerne horisonter

Kim Pedersen blev et kendt ansigt, da han for nylig stillede op ved kommunalvalget. Nu flytter han til Japan. For femte gang.

Fredericia: - Jeg vil leve i Japan, indtil jeg bliver gammel og dør. 51-årige Kim Pedersen fra Fredericia har et helt særligt forhold til Den opgående sols rige. Han har boet der i flere omgange - blandt andet i sin barndom fra han var seks år, til han var 14. Nu skal han tilbage. Denne gang med titel af managing director i et fransk firma, der sælger kød på det store, japanske marked. “ Det er som om, jeg bedre forstår Japan end Danmark. Kim Pedersen - Jeg glæder mig helt vildt. På en måde føler jeg mig mere hjemme i Japan end i Danmark, siger han og misser med øjnene, fordi den hårde januarsol finder en sprække mellem persiennerne og rammer ham i ansigtet. - Jeg regner ikke med at komme tilbage til Danmark.

Hvor skal jeg bo?

Kim Pedersen rejser til Japan om et par dage. Han forlader sin lille lejlighed på Calvinsvej i Fredericia. Alt, hvad han ejer, er i lejligheden. Det er til at overskue og dermed også til at flytte - hvis ellers han kan finde et flyttefirma, der er villig til at transportere kasserne til Japan. - Jeg ved ikke endnu, hvor jeg skal bo. Det bliver enten i Tokyo eller Kawazaki. Det finder jeg ud af, når jeg kommer derned. I begyndelsen bliver det nok et hotel, siger han. Han har flere gange i livet mistet alt - blandt andet i forbindelse med et kortvarigt, japansk ægteskab og mistet job samt opholdstilladelse i Japan. Så der skal mere end lidt usikkerhed omkring bolig til at ryste ham. - Jeg ved af erfaring, at jeg kommer ud på den anden side - også når det går skidt. Min bankrådgiver kalder mig lykkeridder, men sådan ser jeg ikke på det. Som jeg ser det, har jeg slet ikke noget valg, når Japan kalder, siger Kim.

Drømmejobbet - igen