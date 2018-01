Sydkorea ønsker, at familier, som er blevet adskilt under konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea, kan blive genforenet.

Den sydkoreanske delegation vil tage emnet med til mødet med Nordkorea, som finder sted tirsdag.

Det siger Sydkoreas minister for genforening, Cho Myoung-gyon, ifølge nyhedsbureauet Yonhap.

- Vi vil forberede os på at diskutere emnet om adskilte familier, og måder hvorpå vi kan lempe de militære spændinger, siger ministeren.

De to Korea'er blev forleden enige om, at de skulle afholde det første officielle dialogmøde i mere end to år. Mødet vil primært fokusere på Nordkoreas deltagelse ved vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang.

Men det forventes, at de to lande vil benytte muligheden til at rejse andre emner over for hinanden.

Koreakrigen, der fandt sted fra 1950-1953, endte teknisk set med en våbenhvile i stedet for en fredsaftale, og derfor er de to lande formelt stadig i krig.

Spændingerne mellem landene på den koreanske halvø er ikke blevet bedre de seneste år, hvor Nordkoreas atom- og missilprogram er blevet mødt med vrede og sanktioner fra det internationale samfund.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, gjorde tilnærmelser mod Sydkorea i en ellers aggressiv nytårstale, hvor han blandt andet truede USA med sine atomvåben.

Den sydkoreanske regering svarede tilbage med en indbydelse til møder. I sidste uge blev en hotline mellem de to lande genoprettet, efter at den havde været suspenderet i mere end to år.

Nordkoreas statskontrollerede medier er også holdt op med at fordømme Sydkorea. I stedet opfordrer de nu til "selvstændig genforening" uden hjælp fra lande som USA.

- Årsagen til forbedrede forhold mellem de to Korea'er er ikke de udefrakommende, men Korea selv, skrev det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA i weekenden.

Nordkoreanske embedsmænd har tidligere sagt, at landet ikke vil overveje at genforene flere familier, medmindre Sydkorea sender adskillige nordkoreanske statsborgere tilbage til landet.