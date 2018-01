Den tyske film "Aus dem Nichts" har natten til mandag dansk tid vundet en Golden Globe for bedste udenlandske film.

Det tyske drama slår dermed den svenske film "The Square" med den danske skuespiller Claes Bang i hovedrollen.

"The Square" var ellers favorit til at vinde kategorien, hvor også den russiske "Nelyubov", chilenske "Una Mujer Fantástica" og den cambodjanske "First They Killed My Father" om De Røde Khmerer var nomineret.

Den satiriske "The Square" har fået stor anerkendelse i filmverdenen, hvor den har vundet adskillige priser.

Tidligere på året modtog filmen Guldpalmen i Cannes, ligesom at den stjal al opmærksomhed ved European Film Awards i begyndelsen af december. Her løb filmen med hele seks priser.

Claes Bang modtog prisen for årets bedste mandlige hovedrolle.

Under den 75. udgave af Golden Globes på The Beverly Hilton søndag aften var det HBO-serien "The Handmaid's Tale", der løb med prisen for bedste dramaserie.

Nicole Kidman fik prisen for bedste kvindelige skuespiller i en tv-film eller miniserie for sin rolle i "Big Little Lies".

Imens vandt Elisabeth Moss prisen for bedste kvindelige skuespiller i et tv-drama for "The Hansmaid's Tale", der er baseret på romanen af samme navn af Margaret Atwood.

Prisen for bedste mandlige skuespiller i et tv-drama gik til Sterling K. Brown for sin rolle i "This Is Us". Han er den første sorte mand til at vinde denne kategori.

Mexicanske Guillermo del Toro modtog prisen for bedste instruktør for filmen "The Shape of Water".