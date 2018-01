Arsène Wenger ærgrer sig over Arsenal-exit i FA Cuppen, hvor Nottingham Forest slog favoritterne med 4-2.

Arsenal-spillerne lavede for mange fejl overalt på banen, da de forsvarende pokalmestre blev sendt ud ad FA Cuppen.

Det fastslår Arsenal-manager Arsène Wenger efter søndagens 2-4-nederlag på udebane til Nottingham Forest fra den næstbedste engelske fodboldrække i FA Cuppens tredje runde.

Wenger ærgrer sig især over, at Arsenal ikke formåede at holde fast, da gæsterne fik udlignet til 1-1 midtvejs i første halvleg.

- Jeg vidste på forhånd, at det ville blive svært for os.

- Når man kæmper sig tilbage, så er det vigtigt, at man ikke begår den samme fejl igen. Derfor er det så skuffende.

- Vi gentog de samme fejl igen og igen. På det her niveau har man ikke råd til at lave hverken en, to eller tre fejl, siger Arsène Wenger til Sky Sports.

Den pressede franskmand havde skiftet godt og grundigt ud i startopstillingen, hvor en del reserver fik spilletid. Wenger vil dog ikke bruge det som en undskyldning.

- Jeg kan godt forstå, hvis man sætter spørgsmålstegn til startopstillingen, men det vil være for nemt at give den skylden.

- Vi havde otte eller ni erfarne landsholdsspillere på banen, og vi mødte et hold fra den næstbedste række. Så det vil være forkert at pege på det som årsagen til nederlaget.

- Det er skuffende, at vi tabte. Nogle gange må man også bare erkende, at modstanderen var bedre, og det var Nottingham Forest, siger han.

Arsenal skal allerede på onsdag i kamp igen, hvor Chelsea venter i semifinalen i Liga Cuppen.