GOG er normalt kendetegnet ved, at deres hold spiller med stort tempo. Det blev netop en tempokamp, hvor Kerteminde flere gange førte med tre-fire mål. I slutfasen var Kerteminde ved at sætte sejren over styr. To minutter før slutfløjtet førte GOG med 25-23. To hurtige KH-mål, og der var lagt op til en gyserafslutning. Tyve sekunder før tid erobrede KH bolden, spillede syv mod seks, mistede bolden fire sekunder før tid. GOG kastede på afstand mod det tomme mål, men bolden sneg sig uden om stolpen, og det blev til et retfærdigt uafgjort resultat.

Målscorere Kerteminde, Louise Lau 6, Trine Lund 5, dagens spiller Mathilde Bebe og Ida Schmidt Nielsen 5, Stine Glue 2, Bothilde Bostholm og Astrid Rasmussen 1 mål. (KAI