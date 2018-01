Med solskin fra en skyfri himmel og sneklædte, sydfynske marker, kørte jeg mod Gudme og hal to først på eftermiddagen søndag. Undervejs tænkte jeg på min første opgave på Fyens Stiftstidende - en GOG-træningskamp tilbage i august. Jeg blev sendt afsted med beskeden om at gøre mit bedste - og for guds skyld passe på svingene. Vejen til Gudme er grufuld for fremmede.

Da jeg lidt senere, og i god behold, parkerede bilen på en tætpakket parkeringsplads denne søndag, tikkede min mobil. En ny mail fra sportsredaktør Niels Abildtrup: "Pas på svinget i Mullerup ...?!"

Inden opgøret havde træner Buster Madsen fremhævet den tidligere Gudme-spiller og venstre back Louise Sønnichsen og hendes giftige afslutninger fra distancen. "Hun er svær at læse", sagde han inden kampen - bygget på bitter erfaring fra seneste interne opgør, hvor hun scorede elleve mål mod sin gamle klub. Søndag blev det tre mål fra multitalentet, der også mestrer fodbold på højt niveau. Sejren frydede Buster Madsen, der efter kampen og en småsnak med den tidligere spiller grinende sagde: "Og Louise, god tur hjem til Aarhus."

Søndag er ofte dagen derpå for mange danskere, der nyder weekenden og går lidt ud om aftenen. Det var det også for Mr. GOG Poul Syberg, der lørdag var i Herning til den store gallafest Sport 2017. Og ikke nok med at være til stede til det storslåede arrangement - Syberg vandt prisen som årets energibundt og modtog store roser fra stjerner som Niklas Landin, Mikkel Hansen og nuværende landstræner Nikolaj Jakobsen, der alle har mærket Poul Sybergs iver og glæde ved håndbolden i deres tid i Gudme. Den fine hæder ændrede dog ikke på, at energibundtet var at finde i Gudme dagen efter - hvor jakkesættet igen var skiftet ud med træningstøj og Gudmelogo.

Rundt på lægterne sad stort og småt. Et sted fordrev en mand pausen med at spille 7-kabale på sin telefon, et andet sted løb to små piger rundt i GOG-trøjer og et tredje var et sæt bedsteforældre afsted for at se barnebarnet spille. På de røde sæder bag det ene mål i hal to var en flok Oure-elever samlet for at se kampen mod AGF, men mest af alt for at hylde og heppe på deres højskolekammerat Helena Elver. Det gjorde de med klap, hyl og høje råb. Særligt stort må det have været for spilleren i nummer 10, der var i kamptrøjen for første gang i et år oven på en korsbåndsskade i det ene knæ.