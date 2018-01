Et stadigt stigende antal angreb med syre i Storbritannien får forhandlere til at indføre aldersgrænse.

Nogle af Londons største detailhandlere er blevet enige om at stoppe salget af syre til kunder under 18 år. Det skriver det britiske medie BBC.

Byggemarkeder og supermarkeder er gået med til det frivillige forbud, der skal gælde afløbsrens og rengøringsprodukter med høj syrekoncentration.

Forslag fra den britiske regering om at begrænse salget af ætsende væsker bliver i forvejen behandlet i det britiske parlament.

Regeringen ønsker at forhindre et voksende antal syreangreb, der har ramt Storbritannien og særligt London.

Men forhandlerne er nu kommet lovgivningen i forkøbet og har taget initiativ til at lave en aldersbegrænsning på de ætsende produkter.

Siden april sidste år har britisk politi registreret mere end 500 angreb med ætsende væsker i Storbritannien. Det er dobbelt så mange som for fem år siden, skriver BBC.

Det vurderes samtidig, at der er stort mørketal, og at det sande antal syreangreb kan være oppe på omkring 900 om året.

I en femtedel af de registrerede syreangreb fra 2016-2017, var gerningsmanden under 18 år.

Den britiske justitsminister, Victoria Atkins, siger til BBC, at "hun er glad for, at de store detailforretninger går ind i kampen og signalerer, at de føler sig forpligtet til at sælge syre ansvarligt".

Den britiske chefanklager i North West, Nazir Afzal, er dog skeptisk. Han mener ikke, at et forbud i detailhandlen er nok.

Dels fordi butikkerne ikke sanktioneres, hvis de alligevel sælger syre til personer under 18. Men også fordi, det er ekstremt nemt at få fat på de farlige væsker på nettet.

- Jeg har tjekket, og du kan købe 96 procent koncentreret svovlsyre, der vil brænde et ansigt af, for ti pund med levering næste dag, siger han til BBC.

Ifølge britiske eksperter, der har forsket i motiverne bag syreangreb, bliver syre brugt i et bredspektret antal forbrydelser.

De kan være hævn, kulturelt og religiøst motiveret æresvold og bandekriminalitet.

En af de mest voldsomme angreb med syre skete i London i april, da en mand smed syre ind på en tætpakket natklub og skadede 22 personer. Han blev fængslet i 20 år for forbrydelsen.

Syre et ætsende og kan gøre personer vansirede og blinde.