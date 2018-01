Begge hold er placeret midt i rækken, og hjemmeholdets sejr betød blot, at de to hold byttede plads i tabellen. Hjemmeholdets varemærke har hidtil været stabilt forsvarsspil, mens angrebsspillet ikke rigtig har fungeret, og dagens kamp var ingen undtagelse i den henseende. I en meget nervøs kamp med et hav af fejl hos begge hold sejrede SUS Nyborg fuldt fortjent, og et til tider offensivt forsvar viste sig som en god investering mod Stjernen, hvor ikke særlig meget lykkedes. (JOSC)