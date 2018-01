Med et offensivt 5-1 forsvar ændrede Gudmes trænerduo den defensive taktik forud for AGF-kampen. Det gav en sejr på 26-20 over aarhusianerne og to vigtige point i bundstriden.

- AGF har nogle skytter, der helst bare vil skyde fra 14 meter uden at blive mødt. Det var ikke muligt i dag, for vi gik helt frem, og særlig Sofie Lundsgaard, der lå fremme, spillede fremragende i dag. Hun knoklede som en hest, sagde Nyegaard.

- Vi stillede op med et 5-1 forsvar for første gang i sæsonen, og det var heldigvis den rette beslutning, sagde Thomas Nyegaard og fortsatte:

AGF er kendt for at have giftige skytter fra distancen, og det var trænerteamet klar over. Derfor var den defensive taktik ændret til opgøret, og det viste sig at være den helt rette mod det mindre fysiske AGF-mandskab.

Hjemmeholdet tog fint fat i forsvaret, mens det tog hele syv minutter at få bolden i AGF-målet første gang - endda på straffe ville bolden ikke ind. I den anden ende scorede aarhusianerne heller ikke meget - takket være et dynamisk forsvar og en velspillende Pernille Andersen i Gudme-målet.

Håndbold: I ægte Gudmestil var der liv og mennesker i hallerne søndag eftermiddag. Ét sted spillede nogle drenge, et andet sted legede nogle børn, nogle spiste i cafeteriaet, og i hal to spillede 1. divisionsdamerne bundgyser mod AGF.

- Vi har nogle begrænsninger på holdet rent fysisk, og det handler hele tiden om at se på øjne og åndedræt. Er der nogle, der skal ud, hvem kan spille, og hvem kan ikke. Derfor bliver vores spil til tider lidt hektisk, forklarede cheftræneren.

Det kom der mere styr på i anden halvleg, hvor især en velspillende Cecilie Nordstrøm viste mod og udfordrede AGF-defensiven. Også på målmandsposten var der velspil at spore. I første halvleg leverede Pernille Andersen en solid præstation, Sophie Moth gjorde i anden, og i mellemtiden nappede Johanne Toft to straffekast.

- Det gør en kæmpe forskel for os, at målmændene står så godt. Pernille Andersen har ikke spillet meget i sæsonen, så det var lidt et forsøg at starte med hende bag det nye 5-1 forsvar. Det gik super godt, og at de andre så bare følger op og leverer lige så godt, det er enormt positivt, sagde træner Buster Madsen.

Sejren over AGF sender Gudme på 10.-pladsen med ni point før endnu et afgørende opgør på torsdag mod Lyngby, og det glæder de to trænere.

- Vi har brugt det meste af efteråret på at finde vores egne kompetencer og begrænsninger. Vi fik en del nye spillere til sæsonstart, vi kendte ikke rækken, og alt var nyt. Nu er vi kommet et godt stykke og ved at lære tingene, sagde Buster Madsen, og Thomas Nygaard supplerede:

- Så jeg sidder egentlig og er lidt stolt nu, fordi vi har vist, at vi kan levere med kniven for struben.