Danmark var bagud med halvandet minut tilbage, men det lykkedes at hente sejr på 29-28 over Frankrig.

De danske håndboldherrer rejser til EM i Kroatien med en fornem sejr over Frankrig i generalprøven.

Landstræner Nikolaj Jacobsens mandskab slog søndag Frankrig med 29-28 i den tredje og sidste kamp ved Golden League-stævnet i Paris.

Rasmus Lauge afgjorde kampen i sidste sekund med et langskud, der sneg sig forbi den franske keeper.

Danmarks største stjerne, Mikkel Hansen, blev endnu en gang sparet på grund af knæproblemer.

Nikolaj Jacobsen fik set, at han har mange andre strenge at spille på, når det går løs om få dage i Kroatien.

Playmakerne Rasmus Lauge og Morten Olsen gjorde det fornemt i det opbyggende spil, og Mads Mensah Larsen og Niclas Kirkeløkke havde nogle fremragende drøn fra distancen.

På højrefløjen viste Hans Lindberg stor træfsikkerhed i Lasse Svan Hansens skadefravær.

Lindberg påtog sig især et stort ansvar i indledningen, hvor franskmændene anført af Nikola Karabatic udnyttede et svagt dansk forsvar og truede med at slå et stort hul.

Frankrig fik dog ikke lov til at udbygge en tidlig føring på 10-7, da danskerne fik lappet på forsvaret, og så kunne Lindberg med to pletskud reducere til 9-10.

Kort efter udlignede Danmark til 10-10, og de to mandskaber fulgtes pænt ad til pausen, hvor stillingen var 15-15.

I målet fik Jannick Green de første 30 minutter, og Magdeburg-målmanden viste sig klar til at tage ansvar, når EM begynder om en lille uge. Efter pausen blev han afløst af Niklas Landin.

Med 20 minutter tilbage af kampen blev Nikola Karabatic efter en lang pause atter sendt på banen, og så strammede franskmændene grebet.

Med hårdhed i forsvaret gik Frankrig fra 19-19 til 25-21, men danskerne viste god moral og fik reduceret til 25-26.

Med fire og et halvt minut igen fik Niclas Kirkeløkke udlignet til 27-27, og Morten Olsen hamrede lidt senere Danmark på 28-28.

Med 24 sekunder igen greb Niklas Landin et fransk forsøg, og så tog Nikolaj Jacobsen en timeout.

Mens sekunderne tikkede, tydede alt på, at kampen skulle slutte uafgjort.

Men Morten Olsen fik til sidst sendt bolden ud til Rasmus Lauge. Flensburg-spilleren forsøgte med et langskud, der lige nøjagtig sneg sig ind ved den fjerne stolpe til 29-28.

Status i Golden League blev dansk sejre over Frankrig og Egypten og et nederlag til Norge.

Danmark åbner EM på lørdag, hvor Ungarn venter i den første kamp.