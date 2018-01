Det var en noget frustreret Stige-træner, Per Jensen, der søndag kunne gøre regnebrættet op efter en lige kamp mod BR 66 Langeskov. Ikke bare scorede gæsterne fra Langeskov, som også skal slås for at undgå nedrykning, sejrsmålet til 26-27 med kun 3 sekunder igen, men kampen igennem var han heller ikke helt tilfreds med sit holds indstilling.

Som i startfasen, der var noget rystende set med Stige-briller. Hurtigt bagud 5-1 var det op ad bakke, men det fik Stige, anført af topscorer med ti mål, Lasse Rasmussen, hentet ind, så der stod 9-9 efter 26 minutter.

-Spillerne troede de kunne vinde bare ved at stille op, funderede Per Jensen efterfølgende.

-Og så tog de ind i mellem nogle forkerte beslutninger mod et hold, som bare kæmpede med de midler de havde.

Langeskov gik foran med tre, til 10-13 ved pausen. Igen kom Stige tilbage og kampen var herefter helt lige og det hele skulle altså afgøres i en marginal tæt slutfase. Og den snuppede Langeskov!

-Jeg er skuffet over, at vi ikke er kommet videre. Vi kunne da i det mindste kæmpe, lød den hårde dom fra Stige-træneren, som med udsigt til at stoppe til sommer, arbejder med at lægge ansvaret over på spillerne.

-Vi har et fornuftigt Fynsseriehold, men så skal vi være der alle sammen, konstaterede Per Jensen slutteligt, på en dag, hvor Rasmus Jensen med seks mål viste gode takter fra stregen.

Stige HK ligger med de fra efteråret overførte 6 point på en 7. plads - to point foran Langeskov på en 9. plads.

AR