Det lignede en overkommelig opgave for hjemmeholdet, der i Ullerslev tog imod bundholdet fra det sydfynske, der spillede med til kræfterne slap op. Svendborg Håndboldklub førte sågar med et enkelt mål ved pausen, og først, da der manglede et kvarter kom hjemmeholdet igen i front, og skabte sig et hul ved 26-22. I en nervøs slutfase var udeholdet dog igen tæt på efter et par scoringer af Elias Ingstrup, der var kampens bedste, og med ti mål havde sin store andel i bundholdets, trods alt, hæderlige nederlag. (JOSC)