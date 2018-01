Hjemmeholdet fra Faaborg ØH fik en dårlig start i kampen mod OH 77, Odense, der blev afviklet i Korinth Hallen, og den væsentlige grund til den magre indsats, var at OH 77, fik lov til at score alt for mange nemme mål, og at et afbudsramt hjemmehold havde svært ved at matche de gamle og rutinerede spillere fra Odenseklubben.

Det gik dog noget bedre efter pausen, fejl blev rettet, og Faaborg ØH kom tæt på - men desværre ikke tæt nok, så en sejr i årets første kamp blev det ikke til.

Trods nederlaget var træner, Per Vessel nogenlunde tilfreds med sit hold, der trods mange manglende stamspillere, kæmpede en brav kamp mod overmagten.

Topscorer blev ifølge Anders Nielsen, Anders Nielsen med syv mål. (hol)