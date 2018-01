- Ja, det er lidt langt at køre for kun ti minutters fodbold, men jeg synes alligevel, det var vigtigt, at holdet deltog, sagde Assens-træner René Gramm Jeppesen om sit pigehold, der er det første af sin slags i lang tid i Assens.

Kommunemesterskaberne i Aarup Fritidscenter drypper også af på cafeteriabestyrer Klaus Pedersen.

Mange børn og forældre skal lige et smut forbi Café Aftersport, når dagens fodboldkampe er overstået.

Selv om det ikke står øverst i madpyramiden, er weekendens helt store kulinariske topscorere i cafeteriaet franske hotdogs og pommes frites.

- Det er det, som vil sælger mest af. Til dagligt har vi også lidt mere sunde boller på disken, men under sådan et stævne her er det franske hotdogs og pommes frites, de fleste vil have. Det hænger sammen med, at her er mange børn, og så skal det helst gå lidt hurtigt med serveringen. Derfor har vi blandt andet taget burgere af menukortet under stævnet, siger Klaus Pedersen.