Svendborg: På de maddovne dage er der ikke længere hjælp at hente hos Bar'sushi i Tinghusgade.

Jesper Pedersen, indehaver af butikken, har besluttet at lukke, og det er også, hvad der med et håndskrevet skilt har stået på døren siden midten af december.

Årsagen til lukningen findes i forretningens økonomi. Mere præcist lønudgifterne, forklarer indehaveren.

- Vi har gjort en masse nye ting for at få butikken til at køre, og det er egentlig også gået fornuftigt og den rigtige vej. Men i og med, at jeg også har et fuldtidsjob ved siden af, kan det økonomisk ikke løbe rundt for mig, siger Jesper Pedersen, der er salgskonsulent hos Carlsberg, og uddyber.

- Selv om omsætningen er steget, er det stadig en lille butik, og der går rigtig mange løntimer til. Vores koncept er, at vi først går i gang med at lave maden, når folk ringer og bestiller den. Og det er svært at sige på en tirsdag aften, om der er 15 kunder eller 35 kunder. Det er vores udfordring. Så jeg er nødt til at have folk på, så vi i hvert fald kan lave til 20-25 kunder på den måde. Og nogle gange er der måske kun 10 kunder på en aften, og så bliver det dyrt i timer, forklarer han.

Desuden betød den kolde sommer, at hverken butikken eller madvogn ude til arrangementer som koncerterne ved Valdemars Slot fik den forventede og nødvendige omsætning.

Jesper Pedersen overtog forretningen for godt to år siden, og planen var, at forretningen skulle køres af den daværende køkkenchef. Men han flyttede til Aarhus få måneder efter åbningen, og siden fik indehaveren selv et tilbud om, hvad der for ham er drømmejobbet.

- Det er det, jeg vil fremadrettet. Drømmen har ikke været en sushibutik. Men det har været sindsygt sjovt, og havde den kunne kørt rundt, havde den også bare fået lov til det. Men udgifterne til løn er blevet for høje, fordi jeg ikke selv har kunnet lægge ret mange timer i det, siger han.

Derfor er nøglen nu drejet om, inventaret er købt ud hos leasingselskabet af Bar'sushi Danmark, og de to fuldtidsansatte og timelønnede studiejobbere er opsagt.