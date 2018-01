Herrerne fra Sdr. Nærå IF viste med al tydelighed det store hjemmepublikum at de ville kæmpe for overlevelse i Serie 1, så kampen mod Østfyns HK blev en livlig og spændende kamp, lige ovenpå julemad, og nytårsløjer!

Første halvleg var måske ikke lige den mest velspillede, og de to hold skulle tydeligvis lige se hinanden lidt an, men efter pausen satte hjemmeholdet turbo på, og sikrede sig roligt et forspring der holdt frem til slutfløjtet. Det blev til en sejr på tre overskydende mål til værterne, men indsatsen kampen igennem gav løfter om et spændende forår.

Bedste spiller hos Sdr. Nærå var Theis Askholm, som leverede en superindsats i såvel andrebet, som i forsvaret, men det blev Emil Måller som blev topscorer med sine otte mål. (hol)