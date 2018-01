Blaise Matuidi har i to udekampe i streg oplevet racisme fra modstanderklubbens fans.

Juventus' franske stjernespiller Blaise Matuidi har endnu en gang oplevet at blive udsat for racisme fra tilskuere i forbindelse med en Serie A-kamp.

Det skete lørdag aften, da Juventus på udebane mødte Cagliari, skriver han på Facebook.

- I dag oplevede jeg racisme i løbet af kampen. Svage mennesker forsøgte at intimidere med had. Jeg er ikke en "hater" og har kun medlidenhed med dem, der er dårlige eksempler.

- Fodbold er en måde at sprede lighed, passion og inspiration på, og det er det, jeg er her for. Fred, skriver Matuidi på det sociale medie.

Det er blot en uge siden, at han senest oplevede at være genstand for racisme. Sidst var det i Juventus' udekamp mod Verona 30. december, efter han i begyndelsen havde scoret til 1-0.

Verona-fans sang racistiske sange mod Matuidi, og klubben blev straffet med en bøde på 20.000 euro svarende til 150.000 kroner.

Desuden blev klubben dømt til at skulle spille en ligakamp uden tilskuere på stadions såkaldte "curva sud".

Juventus vandt i øvrigt lørdagens opgør med 1-0 i Cagliari.