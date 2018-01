Ja, det flaskede sig, og så kan vi jo glæde os ekstra meget over den knebne sejr her, sagde træner Maiken Hansen. Clara Poulsen blev matchvinder, da hun scorede det vigtigste af sine fire mål med et minut tilbage på haluret. Højby pressede, men nåede ikke at få udlignet. Josefine Munk og Johanna Streichers scorede som de bedste hver fem gange. Faaborg/ØH har nu fem points forspring ned til Kerteminde på andenpladsen. (wta)