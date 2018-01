Har du styr på reglerne for, hvordan du skal holde dit fortov fri for sne og is? Ellers kan du læse om dem her.

Smukt ser det ud, det frostklare vejr, som har lagt sig over hele Fyn. Og når kulden rigtig sætter ind, kan det være svært at stå tidligt op og salte udenfor.

Men både snerydning og saltning er som udgangspunkt dit eget ansvar, hvis du ejer et hus, en ejendom eller grund. Og det kan udløse store bøder, hvis dit fortov ikke er ryddet.

Reglerne siger, at du som privat grundejer skal sørge for at rydde fortovet så hurtigt som muligt samt sikre mod glat føre ved at salte eller sprede grus, så snart det begynder at blive glat.

10 gode råd 1. Følg med i vejrudsigten.



2. Sørg for at have en god sneskovl og kost parat.



3. Tjek at du har grus, salt, sneskovl og kost parat og ved hånden.



4. Grus eller salt aftenen inden nattens snefald eller islag.



5. Hvis du bruger salt, så brug det med omtanke. Ved saltlage bruger du betydeligt mindre salt, end hvis det bliver strøet ud med hånden.



6. En saltlage bestående af 1 del salt og 4 dele lunkent vand. Vejsalt er tungt opløseligt, så du skal røre hyppigt i blandingen, da saltet ellers falder til bunds. Hvis du vil slippe for at røre så ofte, kan du anvende køkkensalt. Det er hurtig opløseligt og kan bruges med det samme.



7. Fordel altid grus eller salt jævnt - det skåner overfladen og mindsker risikoen for glat føre.



8. Hvis sneen er skovlet op i en vold ude ved kørebanen, så husk at lave en gennemgang i snevolden på mindst én meters bredde, så postbudet, renovationen og alle andre, der skal ind på din grund, kan færdes sikkert.



9. Er du pensionist, kan du muligvis opnå hjælp til at rydde sne og salte eller gruse. Din kommunes socialforvaltning kan give oplysninger om eventuelle ordninger.



10. Tjek din kommunes hjemmeside for regulativer vedrørende vintervedligeholdelse.



Kilde: Skovlsne.dk

I praksis er reglerne dog, at dit fortov skal være fri for sne mellem klokken 7 om morgenen og 22 om aftenen. Om søndagen kan du sove lidt længere, for da skal fortovet være ryddet senest klokken 8. Rydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og dine gæster kan komme sikkert til og fra din bolig.

Ved fald kan en person forlange erstatning for for eksempel tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. Du risikerer også, at renovationsfirmaet undlader at tømme dit affaldsstativ, hvis der ikke er fri adgang til det.

Hvis du gentagne gange ikke overholder reglerne om snerydning, kan kommunen vælge selv at fjerne sneen og gruse dit stykke af fortovet - på din regning.

Politiet kan også give dig en bøde for manglende vintervedligeholdelse. Bøden vil typisk være på 150-200 kroner.