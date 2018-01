Hjemmeholdets skæbne blev hurtigt malet på væggen i Årslev Hallen, for da kampen mod gæsterne fra Østfyns HK var 10 minutter gammel, havde Sdr. Nærå kun scoret to mål, mod modstandernes seks.

- "Vi var for langsomme i forsvaret, hvor spillerne var for fladt stående til at kunne dæmme på for modstandernes angrebsbølger, som blev etableret med lynets hast, og afsluttet med samme fart", erkendte træner for Sdr. Nærå, Martin Andersen, der samtidig var overrasket over tempoet hos gæsterne holdt kampen ud.

Derfor var det en fuld fortjent sejr til det østfynske hold i årets første kamp.

For Sdr. Nærå blev Ida Nikolajsen topscorer med fire mål, fulgt af Tanja Jørgensen og Maiken Vistesen med hver tre mål. (hol)