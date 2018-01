succes

Taulov: Et stort hold frivillige forældre og ledere var lørdag i arbejdstøjet fra kl. 6.30 til sent aften. De kunne trætte - men glade - se tilbage på en succes for de første åbne syddanske mesterskaber i indefodbold for piger.

- Det har været sjovt, men også et stort arbejde, som kun kunne lade sig gøre, fordi vi har så dedikerede trænere og forældre, som har villet det her, siger en glad formand Elna Schackmann lørdag aften, da stort set alle finaler er afviklet.

Spillere fra hele landet Taulov Skærbæk IF's fodboldafdeling havde indbudt til de åbne danske mesterskaber i indefodbold. Et stævne kun for piger.



Der var tilmeldt 74 hold fra hele landet i de to rækker - en elite række og en bredde række.



Stævnet havde en samlet præmiesum på 60.000 kr.



Der blev spillet i rækkerne fra U-12 til U-16.

Hun har selv været i gang fra tidlig morgen i Elbohallen, hvor fodboldpiger fra hele Syddanmark har været i gang på banerne hele dagen.

- Næste år tror jeg, at vi udvider stævnet til to dage, for så kan vi også få de yngste med, og det bliver knap så hårdt for de frivillige, siger formanden.

Stævnet har været forberedt i månedsvis, og her har det været klubbens pigetrænerne, som har trukket et stort læs.

- Det er trænernes fortjeneste og store indsats, der har gjort det muligt. De har blandt andet været fantastiske til at skaffe sponsorer, siger Elna Schackmann.