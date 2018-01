Siden i sommer har Liverpool forberedt sig på at tage afsked med stjernespilleren Philippe Coutinho, som englænderne lørdag solgte til den spanske storklub FC Barcelona.

Liverpool ville ellers gerne holde på Coutinho, men brasilianerens beslutning var ikke til at rokke. Det siger Jürgen Klopp til Liverpools hjemmeside efter afskeden med Coutinho.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at han har villet skifte siden juli, da Barcelona første gang viste interesse.

- Han gentog, når han talte med mig, klubejerne og holdkammeraterne, at han var desperat efter at få lov til at skifte.

- På trods af det lykkedes vi med at holde på ham i sommerens transfervindue i om håbet om, at vi kunne overtale ham til at blive. Jeg kan fortælle fansene, at vi har gjort alt for at overbevise ham om at blive, siger Jürgen Klopp.

Liverpool er ifølge udenlandske nyhedsbureauer blevet kompenseret med cirka 1,2 milliarder kroner for Coutinho.

I løbet af sine fem år i Liverpool voksede brasilianeren støt inde på fodboldbanen, og hans vævre driblinger og gode blik for spillet gjorde ham til en stor profil i Premier League.

Det skal man huske at værdsætte, siger Jürgen Klopp, der dog har forståelse for, at alle ikke ser lige lyst på skiftet.

- Jeg kan godt forstå, hvis tilhængerne bliver skuffede, men det er en del af fodbold. Alle spillere har deres egne drømme og mål.

- Philippe har ydet en fantastisk indsats for vores klub i fem år, selv om vi er skuffede over, at han ikke vil være her længere.

- Han forblev engageret og var medvirkende til, at vi vandt kampe, efter sommerens transfervindue lukkede, siger Klopp.

I 14 Premier League-kampe i denne sæson lavede Coutinho syv mål og lagde op til yderligere syv mål for rækkens aktuelle nummer fire.