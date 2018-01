Den tidligere teknik- og miljøborgmester i København Morten Kabell (EL) er blevet kritiseret for, at han beholder lidt over 500.000 kroner i eftervederlag, selv om han i januar er begyndt i et chefjob i det private erhvervsliv.

På Facebook forsvarer han nu sin beslutning. Og han tilføjer, at han har 26.000 kroner tilbage, når blandt andet skat og partiskat er trukket fra.

De tilbageværende 26.000 kroner vil han give til et velgørende formål, skriver han. Det er Kabells første ord i sagen.

- Jeg modtog eftervederlaget her den 1.1. Det gjorde alle afgåede borgmestre og rådmænd i Danmark, også Enhedslistens.

- Selv de, der siger, at de vil se på, om de skal frasige sig beløbet, har allerede modtaget portionen for 1. halvår 2018: for københavnske borgmestres vedkommende 503.000, skriver Kabell.

- Nogen fremstiller det, som om jeg stikker en halv million i lommen. Lad mig vise dig regnestykket:

- Jeg modtog 503.000 brutto. Jeg betalte godt 40.000 i AMBI (arbejdsmarkedsbidrag), og 240.000 ryger til skat. Tilbage er der 223.000.

- Enhedslisten har gennem en del vedtagelser fastsat de interne regler for vederlagene. Intet sted kræver partiet, at dets politikere skal frasige sig det. Tværtimod bliver man bedt om at betale partiskat af det, skriver Kabell.

Partiskatten udgør 131.000, oplyser Kabell.

- De resterende midler går til at betale feriepenge det første år, jeg er ansat i mit nye arbejde. Det går til at dække en måned, hvor jeg ikke får løn.

- Og der skal også fraregnes den måneds løn, der manglede den 1.1.18, fordi man som borgmester er forudlønnet og i mit nye job er bagudlønnet, skriver Kabell.

Og når alt er trukket fra, er der ifølge Kabell 26.000 kroner tilbage. Han ved endnu ikke, hvilket velgørende formål der modtager pengene.

Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, kalder det selv "Morten Kabell-hullet". Dragsted siger, at Enhedslisten forsøger at samle flertal i Folketinget for at få hullet lukket.

Kabell langer ud efter Dragsteds udtalelser i sagen.

- Jakob Ellemann-Jensen (Venstres politiske ordfører, red.) kalder Pelle Dragsted for en hykler. Det er hans ord.

- Men personligt er jeg både træt af og faktisk forurettet over at modtage kritik fra en som Pelle Dragsted. Han ved nemlig godt, at jeg følger partiets regler og anvisninger.

- Til gengæld glemmer Dragsted at fortælle, at folketingsmedlemmerne aldrig har betalt fuld partiskat til Enhedslisten, skriver Kabell.

Han er startet i et nyt job som vicedirektør i konsulentfirmaet Copenhagenize Design Company.