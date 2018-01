De ekstra midler går til driftsomkostningerne i talentudviklingen. Det skal blandt andet være med til at finansiere en ny talentstruktur, der indebærer ansættelse af fem nye trænere.

Med udgangspunkt i analyser og rapporter, vi har foretaget det seneste år, har vi udpeget nogle fokus- og indsatsområder, som er nødvendige at investere i, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige på herresiden. Det kan ikke gøres uden økonomi. Allerede nu har vi valgt at omstrukturere på flere områder for at blive endnu skarpere på talentudviklingen. Samtidig skal nye initiativer og projekter, at vi også om fem og ti år kan levere landsholdsspillere på højt internationalt niveau,” siger talentudviklingschef, Flemming Berg, til www.dbu.dk. (amr)