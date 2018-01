Fodbold: Som en del af Dalum IF og Næsbys nye holdsamarbejde for U18-pigerne er Nico Deconinck hentet ind som træner.

Ansættelsen er første skridt på vejen om at spille U18-pigerne i landets bedste række inden 2019.

Vores valg af Nico er truffet ud fra, at han med en A-licens har den rette fodboldfaglige baggrund. Dette kombineret med hans lange erfaring med både drenge- og pigefodbold, samt at han også tidligere har været med til at etablere et lignende ungdomssamarbejde mellem to klubber. Dermed har han en perfekt baggrund i forhold til vores nye pigeprojekt, siger pigeformand i Dalum IF Trine Roesdahl og udviklingskoordinator i Næsby Boldklub, Mikkel Bo Mikkelsen, til www.dalumif.dk. (amr)