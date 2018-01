De, der ønskede det, fik sig desuden en lille en at varme sig på, før alle begav sig ud på de 2,5 kilometers vandretur. Fordi der var så mange fremmødte denne gang - næsten det dobbelte af sidste år - måtte flokken deles i to. Begge hold startede og sluttede ved Slotsmøllen på Torvet i Nyborg.

- Vi skal ud at gå alligevel, så kan vi lige så godt gå sammen med nogle andre også. Jeg har det godt med, at en har sagt, at hvis man går en god, lang tur, selv om man ikke får sved på panden, så er det også motion, sagde Anders Schlottmann.

Nyborg: I de vindstille, solbelyste omgivelser og med en helt lyseblå himmel, var der ideelle forhold til en vandretur søndag formiddag. At termometeret sagde tre frostgrader, ville måske have fået nogen til at blive hjemme under dynerne alligevel, men ikke de omtrent 115 glade gængere, der var troppet op til Hjerteforeningens årlige nytårsmarch klokken lidt i 10 søndag. Blandt dem kæresteparret Britta Mathiesen og Anders Schlottmann.

Hjerteforeningen stod bag eventen, på samme måde som foreningen arrangerer en gåtur hver gang, det bliver den første søndag i måneden. Og gåturene har et særligt formål, fortalte Per Stapelfeldt, der er kasserer hos Hjerteforeningen og står for at arrangere vandringerne.

Han havde et klart bud på, hvorfor der denne gang var mødt et trecifret antal deltagere frem for at gå med:

- Her det sidste års tid er der kommet flere og flere med, når vi har gået vores ture, og vi har som regel sluttet af et eller andet sted og været inde og få noget at spise. Det der sociale hygge tror jeg, at folk er rigtig glade ved. Og igen i dag har vi jo annonceret, at de kan få lidt mad og en øl eller lidt kaffe bagefter nede på Slotsmøllen, forklarede Per Stapelfeldt.

- Gå-motion er god motion, og meningen med det her er først og fremmest at få folk ud af fjerene og ud at få bevæget sig og rørt sig lidt, fortsatte han.

Den mission må man sige, at Hjerteforeningen lykkedes med denne søndag i januar.