2017 var et helt forrygende år for badmintonstjernen Viktor Axelsen.

Et VM-guld, en førsteplads på verdensranglisten og en sejr i sæsonfinalen i Super Series var blandt højdepunkterne for den 24-årige fynbo, der lørdag blev kåret som Årets Sportsnavn.

Det blev afsløret i forbindelse med prisuddelingsshowet Sport 2017 i Herning.

Ud over Axelsen var tennisstjernen Caroline Wozniacki samt 49erFX-sejlerne Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen nomineret til prisen, der uddeles af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Jyllands-Posten.

DIF-direktør Morten Mølholm Hansen mener, at Axelsen er en værdig vinder.

- Vi har haft rigtig mange fornemme danske sportspræstationer i 2017, men Viktor Axelsens bedrifter stikker ud.

- På trods af vores stolte badmintontraditioner i Danmark, så er det 20 år siden, at vi sidst har haft en dansk verdensmester i herresingle, hvilket understreger det exceptionelle i Viktors VM-titel.

- At han samtidig kan lukke 2017 med at vinde de prestigefyldte sæsonfinaler og slutte som nummer et på verdensranglisten viser, at han har haft et fantastisk år, siger Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

Viktor Axelsen vandt også to Super Series-turneringer i Indien og Japan i 2017, hvor han også var med til at sikre det danske mixhold EM-guld i Polen.

Badmintonspilleren, der tidligere på aftenen modtog BT Guld-prisen for årets sportspræstation, var ikke selv til stede ved prisuddelingsshowet i Herning.

Caroline Wozniacki var nomineret til Årets Sportsnavn for sine sejre i sæsonfinalen i Singapore samt en turneringssejr i Tokyo.

Sejlerne Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen var også med i kampen om den ærefulde pris, efter at de sidste år vandt VM-guld i 49erFX.

DIF og Jyllands-Posten har uddelt prisen som Årets Sportsnavn siden 1991.

Det er dels en afstemning på jp.dk og dels vurderingerne fra en syv-mand-stor priskomité, der ligger til grund for valget af Årets Sportsnavn.