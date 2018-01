Analyse

Efter at have læst Kristian Thulesen Dahls udtalelser i Jyllands-Posten lørdag og hørt ham på det radikale nytårsstævne, tegner der sig, selv for en ikke-spåkone, en mere og mere tydeligt kontur af Kristian Thulesen Dahl som minister.

Han har længe sagt, at partiet er modent til at gå i regering. Han har også længe sagt, at DF vil have indflydelse og ikke spises af med et diktat, som partiet oplevede det i 2015 fra Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Hvor Løkke åbnede regerings-døren for DF, men krævede, at de skulle skrive under på et i forvejen formuleret regeringsgrundlag. Et år senere kom Thulesen Dahl så igen med en opfordring til Lars Løkke om et regeringssamarbejde efter næste valg.

“ DF godt kan se sig selv i en regering med V og eventuelt K, men absolut ikke med LA.

Den opfordring, nu nærmest som en konstatering, gentog Thulesen Dahl overfor Jyllands-Postens journalister, da de fik et stykke med stjerneskud på Cafe Konrads i Vejle. I hans optik er en V-DF-regering en mulig regering efter næste valg. Vel at mærke en V-DF-regering, der samarbejder med Socialdemokratiet. Bliver det ikke en sådan regering, men en S-regering, ser Thulesen Dahl sig selv som brobyggeren, der sørger for, at en S-regering samarbejder med V og DF.

Som Thulesen Dahl siger i avisen, står en fortsættelse af VLAK-regeringen ikke på DF's menu. Den vil DF ikke støtte på forhånd. Hvis overhovedet.

Det handler nu som før om Venstre og DF, mens Konservative, som tidligere har været DF's svorne fjender, i dag ikke "udgør nogen forskel", som Thulesen udtrykker det. Det kan læses som en let hånlig bemærkning om et parti uden indflydelse, men er mere et udtryk for en kvittering for det klart forbedrede forhold, der er kommet mellem DF og K, efter at justitsminister Søren Pape Poulsen har overtaget formandsposten. Så DF godt kan se sig selv i en regering med V og eventuelt K, men absolut ikke med LA.

På nytårsstævnet gjorde Thulesen det også klart, at det gode forhold til Socialdemokratiet ikke betyder, at han peger på Mette Frederiksen som statsminister efter næste valg, men at han "ad åre" kan forestille sig, at det fører til noget mere stabilt og officielt.

Her, på Hotel Nyborg Strand, som er Radikale Venstres faste mødested, skar Thulesen det dermed ud i pap, at han og DF i dag er placeret på den politiske midte, hvor man kan gå til begge sider. Hvor Radikale altid har stået. Ofte alene. Men altid med en klar pointe om, at magten i politik skulle ligge på midten, ikke på fløjene og at der skulle samarbejdes hen over midten og ikke i fastlåste, politiske blokke.

Det var det radikale mantra, som i dag kommer ud af Kristian Thulesen Dahls mund.

I parentes og for historisk interesserede bemærket sagt af formanden for det parti, der i 00'erne fik stor indflydelse i den blå VKO-blok, der samtidig nærmest tog livet af Radikale, som endte med at blive splittet i flere partier, der i dag er samlet i Liberal Alliance.

På Nyborg Strand stod Kristian Thulesen Dahl side om side med Venstres Kristian Jensen, som han før jul kaldte en mand med manglende erfaring med DF. Og i gårsdagens Jyllands-Posten fortsatte han den tone med at sige, at Jensen jo ikke er som tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen, (V), der altid vidste, hvad DF gik efter, og som følte et værdifællesskab med DF, hvad Kristian Jensen tydeligvis ikke gør.

Det er to mænd, der i det ydre og i levevis ligner hinanden, men ideologisk er fundamentalt forskellige. Det er den liberale Jensen overfor den national-konservative Thulesen Dahl. Hvor den sidste ruller med øjnene, når den første fortæller om fordelene ved globalisering og udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Det er de to, der igen skal forhandle en eventuel skatteaftale på plads, og i Nyborg blev de enige om, at den ville blive både stor og historisk. Dog defineret af Kristian Jensen, som sagde, at alle politikere kalder egne bedrifter historiske, altså en ren gummi-beskrivelse, ligesom størrelsen heller ikke var mere målbar end forskellen på Rundetårn og et tordenskrald. I det lys kunne Thulesen Dahl også kalde en eventuel aftale både stor og historisk.

Den politiske sandhed er, at størrelsen på en eventuel skattepakke defineres af, hvad DF vil være med til. Og hvad regeringen kan give af integrations-stramninger som betaling.

Regeringen hverken kan eller vil give DF alt på udlændingeområdet, og Venstre-toppen er på det rene med, at det kan resultere i en meget lille aftale på skat. Som beløber sig til at sænke skatten for det, som DF og regeringen allerede har aftalt som kompensation for kontanthjælpsloftet og så en pensions-del, der skal rette op på, at det for en del ikke længere kan betale sig at spare op til pension.

Venstre har for et år siden lagt de høje ambitioner af sig og vil i stedet forsøge at hive det hjem, de kan. Pragmatismen har indfundet sig for længst i statsministerpartiet, mens ambitionerne lever videre i Liberal Alliance. Spørgsmålet er så, hvad de vil gøre i de videre forhandlinger. DF hjælper dem ikke.