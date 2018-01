Forhøjet vandstand, stærkt blæst og storm, stormflod og oversvømmelser prægede 2017, men det fælles beredskabssamarbejde mellem ni fynske kommuner har været til gavn for borgerne, fremgik det af nytårsparolen lørdag i Beredskab Fyn.

- Beredskab Fyn oplever, at sammenlægningen af beredskaberne er til gavn for borgerne på hele Fyn. Vi sætter frivillige og materiel ind på tværs af administrative kommunegrænser, som naturen ikke synes at respektere, sagde viceberedskabsdirektøren.

Det er netop én af gevinsterne ved nedlæggelsen af de enkelte kommuners egne beredskaber, at det hele skulle samles i én organisation, så man netop kan hjælpe hinanden uanset kommunegrænser. Uanset om det er brande, som skal slukkes, eller klimaet, som går amok.

Og netop hurtigheden har beredskabet i 2017 levet op til, fremgik det af nytårsparolen, og det skyldes netop, at kommunegrænser ikke længere er nogen hindring, når brandsprøjten skal af sted.

Den fandt sted i garageanlægget til det, der tidligere hed Odense Brandvæsen, men som siden 1. januar 2016 har været bare en lille del af det store beredskab, som tæller alle fynske kommuner minus Middelfart. Og meget apropos gik alarmen midt i parolen mellem biksemaden som hovedret og kransekage til dessert, så vagtholdet kom på under 60 sekunder af sted iført brandtøjet og af sted til en brand i en lejlighed i det indre Odense.

Udrykninger på Fyn i 2017 Beredskab Fyn er det fælleskommunale beredskab, som har eksisteret siden 1. januar 2016. Ni kommuner er med i samarbejdet.Samlet er der i 2017 kørt 2782 udrykninger på hele Fyn. Det svarer til cirka 10 procent flere end i et gennemsnitligt år. I de enkelte kommuner fordeler udrykningerne sig således: Assens: 306 udrykninger. Faaborg-Midtfyn: 350 udrykninger. Kerteminde: 137 udrykninger. Langeland: 118 udrykninger. Nordfyn: 182 udrykninger. Nyborg: 184 udrykninger. Odense: 1186 udrykninger. Svendborg: 289 udrykninger. Ærø: 23 udrykninger. Desuden har Beredskab Fyn to gange assisteret Middelfart Kommune, og fem gange med dykkere til Slagelse Kommune. Bygningsbrande tegner sig for de fleste reelle brande med 478 udrykninger. 100 gange har en brandsprøjte fra én kommune været den nærmeste til en brand i en anden kommune, hvilket ifølge Beredskab Fyn sikrer en hurtigere responstid end tidligere, da man ikke krydsede kommunegrænser. Beredskab Fyn bidrager også med højderedninger, dykkeropgaver, oprydning efter mindre forureninger og mindre færdselsuheld, og frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld og andre uheld og ulykker. Kilde: Beredskab Fyn

- Der bliver desværre kortere og kortere mellem behovet for beredskabets hjælp til klimaindsatser, som forekommer hyppigere og voldsommere, sagde René Colding, viceberedskabsdirektør i Beredskab Fyn på nytårsparolen lørdag.

Oversvømmelser prægede flere gange 2017, og det gav ekstra arbejde for Beredskab Fyn, det fælles beredskab mellem ni fynske kommuner.

Det er da netop også klimaet, som synes at være gået amok i det forgangne år, der har betydet, at Beredskab Fyn har haft cirka 10 procent flere opgaver end et gennemsnitligt år.

- 2017 startede stormfuldt ud, hvilket skabte problemer med forhøjet vandstand flere steder i det fynske, konkluderede René Colding.

Faktisk var det lige efter nytår 2017, at vandet stod højt på havnene og i gaderne i Nyborg, Svendborg, de sydfynske øer, Faaborg, Assens og Odense, og der havde beredskabet endda lige haft en generalprøve i juledagene forinden. I slutningen af oktober blev Fyn så igen ramt af stormflod, som igen sendte både beredskabets egne folk og alle de frivillige til pumperne og sandsækkene forud for, under og efter vandets hærgen.

Alligevel skulle det almindelige beredskab opretholdes, når borgere fik ild i køkkenet på grund af en glemt tændt kogeplade, eller elektriske installationer fik overgang og satte ejendomme i brand, alt imens andre var i færd med at holde den truende vandstand tilbage.

- At dette er en vigtig opgave så vi eksempler på i både Nyborg, Assens og Odense, hvor vi havde store brande under stormfloderne. Netop fordi beredskabet var intakt blev hændelserne håndteret som enhver anden dag, lød det fra viceberedskabsdirektøren.