Hvordan er idéen om en Kyndelmisse-fest opstået?

- Sidste år spillede Harald Haugaard en koncert på samme tidspunkt af året. Efter koncerten snakkede vi sammen om, hvordan vi kunne give mere plads til folkemusikken, som jeg også har en personlig interesse i. Vi blev enige om at hive fat i andre fra miljøet og se, hvad vi kunne skabe sammen. Det er blevet til Kyndelmisse-fest, hvor vi byder på talks, folkemusik og mad på Kulturmaskinen og Magasinet.

Kyndelmisse-fest Kyndelmisse-fest er en ny todagesfestival på Kulturmaskinen og Magasinet i Odense. Den foregår 2. og 3. februar og byder på folkemusik, dans, samtaler og vintermad.Bertel Harder optræder i en talk, mens Helene Blum og Harald Haugaard med gæster, Mynsterland og Dreamers' Cirkus giver koncert. Der er også showcase-koncerter med en gruppe upcoming-bands.



Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, der finder sted 2. februar. Dagen blev kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: candelarum og missa. Et andet ord var kermesse, og heraf kom kørmesse og kjørmes. Det er den dag, hvor halvdelen af vinteren er gået, hvilket også ligger til grund for vendingen om, at kyndelmisse slår sin knude.



Kyndelmisse ligger 40 dage efter, at Jesus blev født, og hans mor, Jomfru Maria, kunne fremstilles i templet, så hun kunne gennemgå den traditionelle renselse.

Talks, musik og mad lyder lidt som Heartland Festival?

- Det er ikke helt ved siden af, selv om Kyndelmisse-fest er lidt mere snæver med sit fokus på folkemusikken. Det er kommet på mode at arrangere den type festivaler, hvor mange ting smelter sammen. Vi tror på, at ord, toner og mad i fællesskab kan få flere generationer til at mødes.

Hvilken type mad hænger godt sammen med folkemusik og kyndelmisse?

- Vi har faktisk fundet inspiration i Højskolesangbogen, hvor man i "Sneflokke kommer vrimlende" synger om "pølserne på rækkerne". Derfor har vi sammensat en kyndelmisse-platte med pølser og solid dansk vintermad med inspiration fra gamle dage. Sild, groft brød og en vintersnaps til at give varmen. Vi håber, at publikum synes, det er sjovt, at vi kulinarisk har ladet os påvirke af en sang, de fleste kender.

I byder på Bertel Harder, som skal deltage i en talk med dig som samtalepartner. Hvad skal I snakke om?

- Jeg har en fortid som højskoleforstander, og da Bertel Harder er søn af den navnkundige højskoleforstander Hans Harder, kommer vi helt sikkert til at snakke om både højskoler og Højskolesangbogen. Vi kommer også til at tale om, hvorfor folkemusik er en del af det danske dna og vores selvforståelse. En form for urkraft, der betyder meget for hele vores kultur. Det tog et splitsekund at overtale ham til at deltage, og jeg glæder mig til at spørge, hvad han mener, folkemusikkens gamle fortællinger kan i dag.

Apropos gammel. Er der overhovedet nogen i dag, der ved, hvad kyndelmisse?

- Vi har da tænkt over, om Kyndelmisse-fest var det rigtige navn. Det lyder gammeldags og kan måske skræmme nogle væk. Men vi håber, at folk, som ikke kender ordet, vil slå det op og finde ud af, at kyndelmisse er lysets fest. Ikke kun de lys man kan se i form at stearinlys. Men også en fest for det indre lys, der bliver til oplysning. Helt i Grundtvigs ånd. Derfor synes vi, at navnet passede perfekt til den festival, vi gerne vil skabe.

Hvad betyder det for en festival med udgangspunkt i folkemusik, at netop folkemusiklinjen er flyttet fra Syddansk Musikkonservatorium i Odense til afdelingen i Esbjerg?

- Vi fornemmer klart, at der stadig er et folkemusikmiljø i byen. Der har tidligere været forskellige folkfestivaler i Odense, og nu prøver vi igen at stable noget på benene. Målsætningen er, at Kyndelmisse-fest har fundet en fast form om tre år. Vi har en tyrkertro på, at det kommer til at ske.