Det 12 mand store folkemusikband Mynsterland blev dannet til en talentsamling for folkemusikere i Odense i 2011. Nu vender bandet tilbage for at optræde til den nye Kyndelmisse-fest på Magasinet.

15. januar udkommer folkemusikgruppen Mynsterlands anden ep, "Glæden". Små tre uger senere kan man høre numrene live til den nye Kyndelmisse-fest på Magasinet 3. februar, hvor det enorme band forsøger at presse samtlige medlemmer på scenen. De 12 medlemmer mødtes en efterårsdag i 2011 på den daværende Syddanske Folkemusikalske Talentskole, som blev afholdt i Odense. - Det er svært at forklare, hvordan man finder sammen i så stort et band. Faktisk var vi 14 til at begynde med, men uanset antallet handlede det i høj grad om kemi. Vi havde en fornemmelse af at høre sammen som venner, og derfor var det naturligt, at alle i vennekredsen skulle være med i bandet, siger kontrabassisten Mathæus Bech. Da bandet blev stiftet, gik de fleste medlemmer på gymnasiet. Ingen havde forudset, hvor komplekst det ville blive at samle alle mand for at øve. - Vi tænkte først og fremmest på, at vi var én stor familie med mantraet: "Jo flere, jo bedre". Hvordan familien skulle samles, havde vi ikke skænket så mange tanker, siger Mathæus Bech.

Tid til fordybelse

I dag er medlemmerne spredt i et bælte tværs over Danmark fra Esbjerg til København. Med nogenlunde lige mange medlemmer i hver by. Derfor øver bandet typisk en gang hver anden måned eller som nu op til en koncert. - Vi har et par medlemmer, som bor i København, samt to, der studerer folkemusik i Sverige. Derfor er det ikke muligt for os at mødes så ofte. Når vi gør - typisk hver anden måned - er vi til gengæld sammen tre-fire hele dage, hvor vi virkelig kan fordybe os, siger Mathæus Bech. De mødes ofte i hans forældres hus i Svendborg, hvor der er plads til hele flokken. - Svendborg ligger meget strategisk i forhold til, at nogle skal køre fra Esbjerg og andre København. Der er også plads og mulighed for at larme, hvilket der eksempelvis ikke er i en lejlighed i København. Vi plejer også at gå ture i skoven og lade op, så det er efterhånden blevet en tradition, siger Mathæus Bech.

Glæden er intakt