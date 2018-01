Flyvesandet: - Det er jo hyggeligt at starte året sådan. Og så er det blevet en tradition.

Sådan siger Karsten Kingo Andersen, som er formand for marchvandringen. Lørdag eftermiddag var det 41. gang, at Krogsbølle G&IF holdt nytårsvandringen ved Flyvesandet, og man kan derfor sagtens sige, at marchen er blevet noget af en tradition.

- Det er meget de samme mennesker, som kommer. For eksempel dukker Odense GF altid op med en hel bus. Men nogle gange er der nye ansigter, og det er jo bare skønt.

I år dukkede 220 friske vandrere op. En forklaring kan med høj sandsynlighed være det milde, tørre og ikke-blæsende vejr, selvom en frisk vintersol ville have tiltrukket endnu flere, siger Karsten Kingo Andersen.

Og han ville gerne have set flere. For nytårsmarchen har ikke kun til formål at samle folk til en hyggelig, smuk tur i den kolde vinterluft og få gået det julefedt af, som måske har sat sig på sidebenene. Nej, det handler også om at samle ind til idrætsforeningen. Derfor koster det lidt at deltage.

Sidste år indsamlede de cirka 6.000 kroner.