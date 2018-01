Kolding IF stillede med et gennemrutineret hold, hvor flere spillere tidligere havde spillet på højere niveau. Derfor skulle DHG's sprintere indrette sig på, at Kolding ville trække tempoet ud af kampen.

Det lykkedes delvist, idet Kolding scorede forholdsvis mange mål. I den modsatte ende udnyttede DHG, holdets evne til at spille hutigt og med en høj effektivitets-scoringsprocent. For DHG blev Nanna Weber stemt i mål, som, Woman of the match. (KAI)