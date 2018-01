støj

Snoghøj: Naboerne under Den Gamle Lillebæltsbro har i samlet flok klaget til Fredericia Kommune over den støj, der i juledagene og nytåret gav anledning til frustrationer.

- Vi har klaget til kommunen over støjen, og de henvender sig derefter til Bridgewalking. Det er sket flere gange, men problemerne er der endnu, siger Lasse Hauge, der er en af de berørte naboer.

“ Vi har klaget til Fredericia Kommune over støjen, men det har stadig ikke hjulpet. Nabo Lasse Hauge

Naboerne er klar over, at der er gjort mange forsøg på at fjerne lyden, men indtil videre uden resultat. De berørte naboer har gentagne gange understreget, at de intet har imod selve Bridgewalking-aktiviteten, men blot ønsker at få løst de støj- og indsigtsgener, som de har oplevet, siden gangbroen fra Jyllandssiden til broaktiviteten blev sat op i 2015.

Bridgewalking Lillebælt har i et julebrev til de berørte naboer lovet, at man nu sætter et nyt forsøg i gang for at stoppe støjgenerne. Det sker snarest muligt.