Boksning: Der var stor jubel, høj cigarføring - og endda et lident glas tør hvidvin dazu - da stolte BK Ringen lørdag fejrede, at klubben havde fået en professionel ungdoms-IBF-verdensmester.

Det var Enock Mwandila, der fredag aften nappede den klingende titel under Mogens Palles 60-års-jubilæums-stævne i Frederiksberg.

I finalen var modstanderen den 24-årige Guadalupe »El Lupe« Acosta fra Mexico, der ifølge Jyllands-Posten "kom storsmilende ind i ringen og nærmest så for sød ud til at være en bokser, der var på vej ind i ringen".

Men Mwandila, 24, lagde flot ud med hurtige bevægelser og smidigt benarbejde. Acosta blev presset, og to gange slog Enock M. Poulsen - som er det lange navn - tandbeskytteren ud af munden på mexikaneren, der dog hele tiden stolt prøvede at provokere danskeren med tilråb.

i sidste runde fik BK Ringen-bokseren sendt to velplacerede stød ind på Acosta, og Enock M. Poulsen vandt på point og fejrede sejren med høje glædesråb, før han fik overrakt IBF's junior-VM-bælte.

BK Ringen-formand Johnny Hansen optrådte stolt som efter kampen i den letvægts-agtige klasse.

- Det er meget stort for vores klub det her. Hvis vi ikke havde pumpet masser af pengene in Mwandilas forberedelser de seneste år, var det aldrig blevet til noget. DABU har jo ikke de store penge, og vi har også haft stor gavn af forretningsmanden Rene Groth, der med vanlig sans for innovation og fremdrift har understøttet Enock, sagde Johnny Hansen, der både har en fortid som cheftræner i B1909 i et halvt år - i optakten til FC Fyn-dannelsen - og som kampbokser, inden han blev strategisk styrmand for BK Ringen, hvor Rene Groth - der også har rundet Morud rent adressemæssigt - spiller en vital rolle i kulissen.

- Jeg tror da på, at Enock en dag godt kan få en senior-titelkamp. Det vil være meget stort, sagde en nærmest åndeløst forpustet Johnny Hansen lørdag til Sport Fyn.