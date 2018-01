Lørdag er der strikkefest i Haarby, da Røde Kors' Nørklere mødes for at fejre de sidste 30 års strikkerier til nødstedte. Med til jubilæumsfest er 84-årige Karen Jacobsen, der var med til at starte den frivillige håndarbejds-gruppe i byen.

Haarby: Det er præcis 30 år og to dage siden, de første Nørklere mødtes i Haarby for at strikke og sy tøj til Røde Kors' nødhjælpspakker, der sendes ud til katastroferamte steder i verden.

Sådan et jubilæum kan selvfølgelig ikke gå ubemærket hen, og Røde Kors' frivillige håndarbejdsgruppe inviterer derfor lørdag formiddag til kaffe, kringle og strik.

Med til højbords sidder et par ganske særlige damer. 84-årige Karen Jacobsen er et kendt ansigt blandt de fremmødte festgæster. Det var nemlig hende, der 4. januar 1988 tog initiativ til at starte Nørkle-gruppen i Haarby. Og hun har strikket lige siden.

- Det jeg kunne var at strikke og sy. Men mange ældre mennesker sidder bare derhjemme og laver håndarbejde for at komme det i skuffen. Derfor fik jeg tanken, at vi skulle mødes og lave noget, der kunne bruges ude i verden, siger Karen Jacobsen, der startede gruppen op, da hun dengang som 54-årig landmandskone blev valgt ind i Røde Kors' bestyrelse i Haarby.

Selvom de i starten kun var to strikke-ildsjæle blev de hurtigt flere, og efter Røde Kors-butikken og tøjcontainerne blev sat op i byen kom der fart på.

- Vi blev to - tre stykker mere for hver gang, siger Karen Jacobsen.