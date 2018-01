Efter en ny bog har forsøgt at så tvivl om den amerikanske præsidents intelligens, har Donald Trump følt sig nødsaget til at forsvare sit intellekt på det sociale medie Twitter:

- Igennem mit liv har mine to største fordele været mental stabilitet og at være virkelig klog, skriver han blandt andet på Twitter og fortsætter:

- Jeg gik fra at være en meget succesfuld forretningsmand, til top tv-stjerne og videre til præsident for USA (i første forsøg). Jeg tror, det kvalificerer til ikke alene at være klog, men også at være et geni ... og vel og mærke et meget stabilt geni!

Udtalelserne kommer efter flere dages massiv omtale af den kontroversielle bog "Fire and Fury: Inside the Trump White House", der er skrevet af forfatteren Michael Wolff.

Forfatteren har blandt andet interviewet Trumps tidligere særlige rådgiver Steve Bannon, der kritiserer Trumps søn og svigersøn for i sommeren 2016 at holde et møde med russere.

I bogen kan man også læse, at ansatte i Trump administration angiveligt tvivler på præsidentens intelligens og anser ham for at være ustabil.

Trump har tidligere kaldt anklagerne i bogen for falske og har sagt, at Bannon er gået fra forstanden.

Ifølge Trump har forfatteren Michael Wolff slet ikke talt med Trump eller haft adgang til Det Hvide Hus i forbindelsen med tilblivelsen af bogen.

Wolff insisterer dog på, at han har talt med præsidenten og kalder hans fremgangsmåder i bogen for journalistik.

I et interview med det britiske medie BBC lørdag, siger Wolff, at han mener, at bogen kan ende med at fælde Trump.

- Pludselig siger folk alle vegne "åh gud, det er sandt, han har ikke noget tøj på". Det er baggrunden for den forståelse, der i sidste ende vil gøre en ende på dette præsidentskab, siger han.

Den kontroversielle bog udkom fredag og forventes at blive en bestseller.