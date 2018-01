FODBOLD: Sport Fyn skrev før jul, at Rasmus Jönsons dage i OB var talte, fordi en kontraktforlængelse med virkning fra sommer ville betyde, at svenskeren skulle betale fuld skat af sin løn i Danmark.

Men omkring jul har Folketinget og Skat ændret ordningen, så nøglemedarbejdere eller forskere kan nøjes med at betale 32,84 procent inklusive AM-bidrag i skat i syv år i stedet for som nu i fem år. Rasmus Jönsson har været i Danmark i fem år til sommer, når hans kontrakt udløber.

Nu kan OB overveje at forlænge hans kontrakt, selv om han har haft svært ved at præstere i hvert fald siden sommerferien og det også indgår i overvejelserne samtidig med, at klubben endnu ikke har forlænget med Jóan Símun Edmundsson, der også har kontraktudløb til sommer.

Forlængelsen til syv år på forskerkontrakt gør også Rasmus Jönsson interessant for andre danske klubber og måske især for klubber i Københavns-området, fordi skåningen så ikke vil være ret langt hjemme fra sin fødeby Viken nord for Helsingborg. Der er blot en færgetur fra Helsingør til svenskerens gamle klub og by Helsingborg, der også er et emne for hans fortsatte karriere.