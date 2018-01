Flere kinesiske medier har meldt Borussia Dortmund-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang meget nær en aftale med den kinesiske klub Guangzhou Evergrande, men det har ikke noget på sig.

Det slår Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, fast i et interview, som det tyske nyhedsbureau dpa har lavet lørdag formiddag med sportsdirektøren under Dortmunds træningslejr i Marbella.

- Det er ikke noget nyt for os, at der er spekulationer omkring Aubameyang. Det er heller ikke noget, vi bekymrer os om, for de seneste måneder er han allerede solgt til fem forskellige klubber.

- Med de beløb, der meldes os om, så var vi som børsnoteret virksomhed tvunget til at melde noget ud, hvis han var på vej til at skifte, og det har vi ikke gjort. Det siger vel det hele, lyder det fra sportsdirektøren.

Ifølge dpa meddeler kinesiske medier, at man arbejder på at lave en aftale, der først træder i kræft fra sommer.

Angiveligt har Dortmund tidligere afvist at sælge den hurtigtløbende angriber fra Gabon for over en halv milliard kroner.

Aubameyang forlængede sin kontrakt med Dortmund i december.

I denne sæson har han scoret 13 mål i 15 bundesligakampe samt fire mål i Champions League-gruppespillet.